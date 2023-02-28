بوجبا يقترب من العودة الي الملاعب مع يوفنتوس

(أنسامد) - فبراير 28 - روما - كشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي عن اقتراب بوجبا من العودة إلى الملعب مجددا بعد تحسن في لياقته البدنية عقب التعافي من إصابته؛ لبخوض أولى مبارياته بقميص يوفنتوس منذ انتقاله إلى النادي قبل انطلاق الموسم الجاري.



وربما يشهد دربي تورينو بين يوفنتوس وفريق تورينو الظهور الأول لبوجبا بعد 315 يوما من آخر ظهور رسمي له.



ويستضيف يوفنتوس فريق تورينو مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإيطالي.



وكان آخر ظهور لبوجبا في الملعب ضمن خسارة مانشستر يونايتد بأربعة أهداف دون مقابل أمام ليفربول في أبريل الماضي.



ولم يسجل بوجبا ظهوره الأول بقميص يوفنتوس منذ انضمامه في الصيف الماضي في صفقة انتقال حر حتى الآن.



وتم استدعاء بوجبا للمباراة الرسمية الأولى مع يوفنتوس ضد مونزا في الدوري في الأيام القليلة الماضية ولكن لاعب الوسط الفرنسي تعرض لإصابة عضلية جديدة.



وأوضح تقرير من صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت في ذلك التوقيت أن يوفنتوس انزعج بسبب رفض بوجبا الخضوع لعملية جراحية في أغسطس الماضي بسبب إصابة في الغضروف المفصلي.



ويحصل بوجبا على 8 ملايين يورو سنويا بالإضافة إلى 2 مليون يورو من الإضافات وينتهي تعاقده مع يوفنتوس في صيف 2026. (أنسامد).



