إنتر ميلان ينتصر على بورتو ويصل الي ربع النهائى

(أنسامد) - فبراير 23 - روما - حقق إنتر ميلان الإيطالي انتصاراً صعباً وثميناً على ضيفه بورتو البرتغالي بهدف نظيف، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب جوزيبي مياتزا، في ذهاب دور 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.



ووضع إنتر ميلان قدماً في ربع النهائي بهذا الانتصار، حيث يكفيه فقط الفوز بأي نتيجة أو التعادل في لقاء العودة من أجل خطف بطاقة التأهل، بينما الهزيمة بفارق هدف وحيد ستمدد المباراة لأشواط إضافية.



ودخل إنتر ميلان المباراة بقوة كبيرة، وفرض سيطرته على الكرة، كما خلق بعض الفرص السانحة للتسجيل، بينما لعب بورتو بدفاع المنطقة لامتصاص حماس النيراتزوري. (أنسامد).



