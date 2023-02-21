انتر ميلان يطالب لوكاكو بالتركيز في الملعب

(أنسامد) - فبراير 21 - روما - وجه بيير أوسيليو، المُدير الرياضي لنادي إنترميلان، رسالة واضحة للنجم روميلو لوكاكو بشأن إمكانية التعاقد معه بشكلٍ دائم.



ويلعب لوكاكو على سبيل الإعارة لنادي إنترميلان حتى يونيو المُقبل، ويرتبط بعقدٍ يمتد حتى يونيو 2026 مع ناديه الأساسي تشيلسي.



وقال أوسيليو، في تصريحات نقلها موقع فوتبول إيطاليا، :"لوكاكو يجب أن يُواصل القيام بما يقوم به على مدار الأشهر الماضية" وتابع :"لوكاكو عمل بكدٍ بعد إصابته، هو مُركز تماماً على التدريبات والأداء، يُمكنني أن أرى تطوراً لديه، وهو قريب حقاً من الحالة الأفضل له". (أنسامد).



