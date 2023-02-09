أوسيمين يُحطم رقم كريستيانو رونالدو في الدوري الإيطالي

(أنسامد) - فبراير 9 - روما - حطم النجم النيجيري فيكتور أوسيمين الرقم الخاص بكريستيانو رونالدو، حيث خطى رقمه القياسي بأعلى قفزة لتسجيل هدف برأسه، وذلك في مباراة تفوق نابولي على سبيتزيا في الدوري الإيطالي بثلاثة أهداف نظيفة خارج أرضه.



كان أحد أهداف أوسيمين من ضربة رأسية تغلب فيها على الجميع بارتقاء هائل، وأفادت تقارير ESPN أن ارتقاء أوسيمين جاء على ارتفاع 2.85 مترًا من الأرض، محطمًا رقم رونالدو البالغ 2.56 مترًا من الأرض والذي سجل به هدفه ضد سامبدوريا في عام 2019 في ليجوريا.



كان رونالدو قد فاز بلقب الدوري الإيطالي مرتين خلال فترة تواجده مع يوفنتوس، وفي غضون ذلك يسعى أوسيمين للحصول على أول لقب الدوري الأول له هذا الموسم مع اليارتينوبي.



أقام اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا ثنائية رائعة مع الجورجي كفيشا كفاراتسخيليا منذ بداية الموسم، ويتقدم نابولي حاليًا بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه الإنتر. (أنسامد).



