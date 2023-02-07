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تشيلسي يتفاوض مع مورينيو
    (أنسامد) - فبراير 7 - روما - فجر الصحفي سيمون فيليبس، مفاجاة كبيرة، بعد ان أكدت التقارير التي ربطت بين نادي تشيلسي ومدربه السابق البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب روما الإيطالي الحالي.

    وقال سيمون عبر صفحته: "خورخي مينديز وكيل جوزيه مورينيو على تواصل مع ملاك تشيلسي لإمكانية توفر المدرب البرتغالي مع نهاية الموسم الحالي". (أنسامد).

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