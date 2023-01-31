نابولي يبدأ العد التنازلي لتتويج تاريخي بلقب الدوري الإيطالي

(أنسامد) - يناير 31 - روما - مع بداية فعاليات الدور الثاني (مرحلة الإياب) في المسابقة، تربع نابولي على القمة برصيد 53 نقطة وبفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه انتر ميلان، واتجهت تصريحات معظم الفرق المنافسة إلى أن اللقب هذا الموسم أصبح محسوما لنابولي بشكل كبير.



ويضاعف من فرص نابولي في حسم اللقب مبكرا بالموسم الحالي الكبوة التي يمر بها أبرز منافسيه في المسابقة وخاصة ميلان حامل اللقب، والذي تراجع للمركز الخامس بفارق 15 نقطة عن الصدارة وانتر ميلان الذي لا يبدو بالحال نفسه الذي كان عليه في الموسمين الماضيين رغم احتلاله المركز الثاني حاليا.



كما أبعدت العقوبة المفروضة على يوفنتوس بخصم 15 نقطة منافسا آخر، ليصبح نابولي المرشح القوي للفوز باللقب، والذي سيكون الأول له منذ تطبيق نظام احتساب الفوز في المباراة بثلاث نقاط.



ومع استئناف فعاليات الموسم الكروي في مطلع يناير الحالي بعد فترة التوقف لعدة أسابيع بسبب كأس العالم 2022، مني نابولي بالهزيمة أمام انتر ميلان 0-1 لتكون الأولى له في المسابقة هذا الموسم، ولكن الفريق انتفض سريعا وحقق 4 انتصارات متتالية عززت موقعه في صدارة جدول المسابقة.



كما توالت عثرات منافسيه خلال الأسابيع الماضية بأكثر من هزيمة وتعادل لكل من ميلان وانتر ميلان ويوفنتوس، ما ساعد نابولي على توسيع الفارق تدريجيا حتى بلغ 13 نقطة ليكون رقما قياسيا في هذه المرحلة من المسابقة على مدار تاريخها.



وتشير الإحصائيات إلى أنها المرة الأولى في تاريخ البطولة، منذ تطبيق نظام احتساب الفوز في المباراة بثلاث نقاط، التي يتصدر فيها أي فريق الدوري الإيطالي بفارق 13 نقطة بعد مرور 20 جولة فقط من المسابقة حيث كان أكبر فارق سابق في هذه المرحلة من الموسم هو 11 نقطة وذلك بين انتر ميلان وروما في موسم 2006-2007.



وتوج انتر ميلان باللقب في ذلك الموسم بفارق 22 نقطة عن روما في نهاية الموسم.



وقد ينجح نابولي في توسيع الفارق الحالي (13 نقطة) خلال الجولات المقبلة لاسيما إذا استمرت عثرة منافسيه ما يعني قدرة نابولي على حسم اللقب قبل نهاية بعدة جولات.



وإذا أحرز نابولي اللقب هذا الموسم، سيكون الأول له منذ أكثر من 3 عقود ، وبالتحديد منذ أحرز لقبه الثاني في تاريخ البطولة عام 1990 عندما كان الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييجو مارادونا نجما للفريق وقاده إلى التتويج باللقب. (أنسامد).



