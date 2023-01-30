الدوري الإيطالي:ميلان يواصل كبوته..ومونزا يضاعف محنة يوفنتوس

(أنسامد) - يناير 30 - روما - واصل ميلان ويوفنتوس مسلسل إهدار النقاط في الدوري الإيطالي لكرة القدم، وتلقى كل منهما صدمة جديدة في مسيرته بالمسابقة اثر الخسارة على ملعبه اليوم الأحد في الجولة الـ20 من المسابقة.



وخسر ميلان حامل اللقب أمام ضيفه ساسولو 2-5، كما خسر يوفنتوس 0-2 أمام ضيفه مونزا الصاعد لدوري الدرجة الأولى هذا الموسم، وتعادل لاتسيو مع فيورنتينا 1-1 في مباراة أخرى اليوم بنفس الجولة.



ومني ميلان بالهزيمة الثانية على التوالي في المسابقة، وهي الثالثة له على التوالي في مختلف البطولات اثر خسارته أمام انتر ميلان في كأس السوبر الإيطالي، كما فشل الفريق في تحقيق الفوز للمباراة السادسة على التوالي بمختلف البطولات.



وتجمد رصيد ميلان عند 38 نقطة ليواصل تراجعه في جدول المسابقة ، ورفع ساسولو رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس عشر علما بأنه حقق اليوم الفوز الأول له في آخر تسع مباريات خاضها بالمسابقة.



ووجه مونزا صدمة جديدة ليوفنتوس في الموسم الحالي، وتغلب عليه بهدفين ليرفع رصيده إلى 25 نقطة بفارق نقطتين أمام يوفنتوس، الذي تراجع للمركز الثالث عشر.



وفي مباراة أخرى اليوم، تعادل لاتسيو مع فيورنتينا 1-1 ليرفع لاتسيو رصيده إلى 38 نقطة. (أنسامد).



