ميلان الإيطالي يُخطط للتعاقد مع سانت ماكسيمان جناح نيوكاسل

(أنسامد) - يناير 26 - روما - كشفت تقارير صحفية أن نادى إيه سي ميلان الإيطالي يخطط للتعاقد مع سانت ماكسيمان جناح نادي نيوكاسل الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.



وبحسب سانتي أونا الصحفي في "فوت ميركاتو"، فان ميلان يجهز عرض للتعاقد مع سانت ماكسيمان جناح نادي نيوكاسل بالاعارة، بالإضافة إلى أحقية الشراء حيث أصبح اللاعب هدفا ملموسا للنادي.



وأضاف سانتي آونا في تغريدة عبر حسابه على توتير: نادي ميلان يتجه للاعب سانت ماكسيمان كخيار بديل في حال فشلت صفقة التعاقد مع زانيولو ميلان؛ حيث يجهز عرض مستقبلي محتمل لنادي نيوكاسل، إعارة مع خيار الشراء وفق ضوابط معينه. وسقط ميلان أمام نظيره فريق لاتسيو، بأربعة أهداف نظيفة، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب "الأولمبيكو" بالعاصمة الإيطالية روما، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة ببطولة الدوري الإيطالي.



ويحتل الروسونيري، المركز الثاني فى جدول ترتيب الكالتشيو، برصيد 38 نقطة، من الفوز فى 11 مباراة والتعادل فى 5 مباريات والهزيمة في 3 مباريات.



فيما يتصدر نابولي جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 50 نقطة بفارق 12 نقطة كاملة عن ميلان. (أنسامد).



