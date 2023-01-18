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يوفنتوس يرغب في التعاقد مع سترلينج
    (أنسامد) - يناير 18 - روما - يرغب يوفنتوس الإيطالي في التعاقد مع النجم الإنجليزي رحيم سترلينج، لاعب تشيلسي، كبديل للأرجنتيني أنخيل دي ماريا.

    وأفادت تقارير إيطالية بأن السيدة العجوز يفكر في ضم اللاعب على سبيل الإعارة مع خيار الشراء في نافذة الانتقالات الصيفية.

    (أنسامد).

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