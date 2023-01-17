مالديني وبيولي يؤيدان دي كيتيلاري

(أنسامد) - يناير 17 - روما - تناولت وسائل الإعلام الإيطالية وضعية دي كيتيلاري في الميلان حيث أشارت إلى أنه على الرغم من عدم تقديم اللاعب لأوراق اعتماده مع الفريق بعد إلا أنه يحظى بثقة بيولي ومالديني.



فكلاهما يرى أن دي كيتيلاري يملك الكثير ليقدمه للميلان لكنه لازال في حاجة للوقت حتى يتمكن من وضع بصمته مع الفريق ، وهو ما سيحدث مستقبلًا. (أنسامد).



