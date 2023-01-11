الميلان يصر على استمرار دياز

(أنسامد) - يناير 11 - روما - تناولت الصحافة الإيطالية استمرار الميلان في خطته نحو الحفاظ على دياز بشراء عقده من الريال بنهاية الموسم الجاري .



فدياز يعد قطعة أساسية في قائمة بيولي لذا فهناك حرص كبير من قبل إدارة الميلان للإبقاء عليه خلال الفترة المقبلة لذا فسيتم التفاوض مع الريال لشراء عقد اللاعب مع نهاية الموسم. (أنسامد).



