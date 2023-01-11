الميلان يصر على استمرار دياز

ميلوني : إيطاليا واليابان ستقيمان شراكة استراتيجية
ميلوني تلتقي البابا فرانسيس في الفاتيكان
اتصال هاتفي بين وزيري خارجية ايطاليا و تونس
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
جبال الألب الشرقية تساقط الثلوج.. رقائق يصل ارتفاعها إلى 800 متر بسبب اضطراب في المحيط الأطلسي
معرض سان جوليانو في قصر الرئاسة الايطالي:تماثيل برونز سان كاسيانو من العصر الروماني
الغوص التقليدي احتفالاً بالسنة الجديدة في نهر تيفيري ، روما
"لو بيوبيلي" فيلم إيطالي أمريكي مشترك للأطفال عن روح الميلاد
عيد الميلاد:رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني تزور القوات الإيطالية في العراق
تورينو:مظاهرات ضد قمع الحريات في ايران