ريبيتش يغيب عن ميلان للإصابة

ميلوني تطالب الإيطاليين بالثقة في حكومتها
ماتاريلا : التفرقة بين الشمال والجنوب الإيطالي تخلق الظلم
انبوب الجزائر-إيطاليا: شراكة ايني وسنام تبدأ نصف يناير
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
ليلة رأس السنة في أورفيتو..ساحة الكاتدرائيةعلى إيقاع موسيقى الجاز
الغوص التقليدي احتفالاً بالسنة الجديدة في نهر تيفيري ، روما
"لو بيوبيلي" فيلم إيطالي أمريكي مشترك للأطفال عن روح الميلاد
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