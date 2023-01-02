ريبيتش يغيب عن ميلان للإصابة

(أنسامد) - يناير 2 - روما - كشفت صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية، عن إمكانية غياب مهاجم ميلان، ريبيتش لمدة 3 أسابيع بداعى الإصابة، التى تعرض لها خلال مواجهة إيندهوفن الهولندى الودية.



وأضافت الصحيفة أن ريبيتش يعانى من إصابة في العضلة المقربة في فخذه الأيسر، وسيتم إعادة تقييمه بالرنين المغناطيسي في غضون أسبوع. (أنسامد).



