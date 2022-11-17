بينهم يوفنتوس.. صراع بين كبار أوروبا على بيدرو بورو

ميلوني تلتقي مع رئيس المجلس الأوروبي بشأن الهجرة
جلسة مباحثات ليبية تونسية تناقش تعزيز الشراكة الاستراتيجية
سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي ينطلق في 23 نوفمبر
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
ايطاليا:اكتشاف 24 قطعة نقود معدنية تحت الماء في كاسكيانو و رياكي
شرم الشيخ- قمة المناخ:وقفة احتجاجية للمطالبة بالافراج عن الناشط علاء عبد الفتاح
ايطاليا..هالووين
مازيراتي ام سي 20 سيللو
إيطاليا-اكواليزر 3 .. دينزل واشنطن على ساحل أمالفي
130 لقطة لروبرت دويسنو ، أحد أشهر المصورين في العالم ،تعرض حتى 14 فبراير 2023 بالمركز الإيطالي للتصوير في تورينو