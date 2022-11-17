بينهم يوفنتوس.. صراع بين كبار أوروبا على بيدرو بورو

(أنسامد) - نوفمبر 17 - روما - كشفت تقارير صحفية عن وجود صراع بين عمالقة أوروبا على ضم الإسباني بيدرو بورو، الظهير الأيمن لفريق سبورتينج لشبونة.



ويتنافس كل من ريال مدريد ويوفنتوس وبرشلونة وأتلتيكو مدريد على ضم بيدرو بورو البالغ من العمر 23 عاماً.



وأكدت التقارير أن سبورتيج لشبونة لن يقبل أي عرض يقل عن 30 مليون يورو من أجل التخلي عن خدمات بيدرو بورو. (أنسامد).



