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رياضة - متابعات
منافسة إيطالية إنجليزية على جوستو
    (أنسامد) - نوفمبر 16 - روما - أكدت وسائل الإعلام الفرنسية والإيطالية اهتمام اليوفينتوس بالتعاقد مع مالو جوستو لاعب ليون حيث توجد احتمالية للتفاوض بشأن استقطابه في يناير المقبل.

    هذا وتبلغ قيمة جوستو 20 مليون يورو بينما يتنافس مع اليوفينتوس للتعاقد معه كل من مانشستر يونايتد، تشيلسي وريال مدريد حسبما تفيد التقارير الواردة من المعقل الفرنسي. (أنسامد).

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