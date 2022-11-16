منافسة إيطالية إنجليزية على جوستو

محادثات ثنائية بين ميلوني وبايدن تركزت على أوكرانيا والصين
المؤسسة الليبية للنفط تبحث مع توتال نشاط الشركة الاستكشافي
كأس العالم: مطار دبي مستعد للتعامل مع تزايد رحلات الطيران
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
ايطاليا:اكتشاف 24 قطعة نقود معدنية تحت الماء في كاسكيانو و رياكي
شرم الشيخ- قمة المناخ:وقفة احتجاجية للمطالبة بالافراج عن الناشط علاء عبد الفتاح
ايطاليا..هالووين
مازيراتي ام سي 20 سيللو
إيطاليا-اكواليزر 3 .. دينزل واشنطن على ساحل أمالفي
130 لقطة لروبرت دويسنو ، أحد أشهر المصورين في العالم ،تعرض حتى 14 فبراير 2023 بالمركز الإيطالي للتصوير في تورينو