تعادل ميلان مع كريمونيزي في الدوري الايطالي

(أنسامد) - نوفمبر 9 - روما - انتهى لقاء ميلان وكريمونيزي بالتعادل السلبي 0-0، ضمن فعاليات الجولة ال14 من الدوري الإيطالي المجموعة الاولي على ملعب جيوفاني زيني .



كاد أن يقترب الميلان من فك الشفرة بهدف لديفوك أوريجي في الدقيقة 57، حيث شكك حكم الفيديو من صحته . (أنسامد).



