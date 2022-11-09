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تعادل ميلان مع كريمونيزي في الدوري الايطالي
    (أنسامد) - نوفمبر 9 - روما - انتهى لقاء ميلان وكريمونيزي بالتعادل السلبي 0-0، ضمن فعاليات الجولة ال14 من الدوري الإيطالي المجموعة الاولي على ملعب جيوفاني زيني .

    كاد أن يقترب الميلان من فك الشفرة بهدف لديفوك أوريجي في الدقيقة 57، حيث شكك حكم الفيديو من صحته . (أنسامد).

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