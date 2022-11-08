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قرعة دوري الأبطال: الميلان أمام توتنهام والإنتر يواجه بورتو
ونابولي يواجه فرانكفورت في دور الـ 16
    (أنسامد) - نوفمبر 8 - روما - أظهرت قرعة دوري أبطال أوروبا لدور الـ 16، يوم امس الاثنين مواجهات تتراوح بين الصعبة والمتوسطة للأندية الإيطالية الصاعدة، ميلان والأنتر ونابولي.

    وأظهرت القرعة أن نادي أيه سي ميلان، سوف يواجه نادي توتنهام الإنجليزي، الذي يقوده المدرب الإيطالي، أنتونيو كونتي، في حين سيواجه الإنتر نادي بورتو البرتغالي.

    وفيما يتعلق بنابولي الذي تصدر مجموعته، فسوف يواجه نادي انتراخت فرانكفورت.

    ووفقا للتقويم الموضوع، سوف تكون المواجهة الأولى يومي 21 و22 فبراير، بينما العودة في 14 و15 مارس. (أنسامد).

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