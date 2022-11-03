ميلان يكتسح سالزبورج ويتأهل لثمن نهائي دوري الأبطال

(أنسامد) - نوفمبر 3 - روما - تغلب فريق آي سي ميلان على ضيفه النمساوي سالزبورج برباعية نظيفة، ليختتم العملاق الإيطالي دور المجموعات بأفضل طريقة مُمكنة ضمن فعاليات الجولة السادسة والأخيرة على ملعب السان سيرو.



ثنائية للهداف الفرنسي أوليفييه جيرو في الدقائق 14-57، كما سجل كذلك رادي كرونيتش وجونيور ميسياس في الدقائق 46-91 بمشاركة أيضًا من جيرو بالصناعة لينتهي اللقاء بنتيجة 4-0.



واختتم ميلان منافسات المجموعات برصيد 10 نقاط، في المركز الثاني خلف نادي تشيلسي الانجليزي، ليتأهل الفريقين إلى الدور السادس عشر من دوري الأبطال.



في حين ضمن ساليزبيرغ التأهل للدوري الأوروبي، بعدما جاء في المركز الثالث برصيد 6 نقاط. (أنسامد).



