Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
رياضة
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

رياضة - متابعات
الإصابات تلاحق بول بوجبا
    (أنسامد) - أكتوبر 31 - روما - ذكرت تقارير إيطالية أن الفرنسي بول بوجبا مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، مازال يعاني من الإصابة ستغيبه عن الملاعب لعشرة أيام، الاستدعاء إلى كأس العالم أصبح في خطر حقيقي.

    وأفادت التقارير بأن فترة الغياب الطويلة والحمل الزائد تعرض بول بوجبا لأجهاد عضلي سيؤخر عودته عشر أيام أخرى، وهنالك أمل ضعيف لرؤيته ضد فيرونا او لاتسيو في آخر مباراتين قبل توقف كأس العالم.

    (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    أوشن فايكنج تنقذ 73 مهاجراً بينهم امرأة وعدة أطفال

    ألبوم الصور