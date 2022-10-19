يوفنتوس يسعى لجلب بديل ساندرو في يناير

(أنسامد) - أكتوبر 19 - روما - تواردت الاخبار بأن يوفنتوس وضع عدة لاعبين تحت الضوء للتوقيع مع إحداهم في شهر يناير القادم لاستبدال اللاعب البرازيلي أليكس ساندرو.



وينتهي عقد الظهير الأيسر البرازيلي في يونيو 2023، ولا يرغب البيانكونيري في تمديد عقده بعد الأداء غير المُقنع على مدار المواسم القليلة الماضية رغم كونه أحد أكثر اللاعبين ربحًا.



ويريد العملاق الإيطالي التوقيع مع ظهير أيسر جديد في فترة الانتقالات الشتوية.



وعلى رأس مُفكرة نادي السيري آ يأتي اللاعب أليخاندرو جريمالدو من بنفيكا ورافائيل جويريرو لاعب بوروسيا دورتموند الألماني.



ويينتهي عقد كلا اللاعبين أيضاً في بونيو، لذلك يأمل البيانكونيري أن يتوصل إلى اتفاق معهم قبل الدخول مع محادثات مع أنديتهم في يناير، وسيحاول تأمين توقيع أحدهما في يناير بسعرٍ مُنخفض.



ويستطيع بنفيكا مع جريمالدو إنهاء مسيرة يوفنتوس هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، ولذا فإنه من غير المُرجح أن ينتقل اللاعب الدولي البرتغالي إلى ملعب أليانز إذا ذهب البيانكونيري إلى الدوري الأوروبي، وفي هذه الحالة سيحاول اليوفي التوقيع معه في يناير.



(أنسامد).



