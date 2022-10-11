الليلة.. لقاء ميلان وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

(أنسامد) - أكتوبر 11 - روما - يلتقي فريق ميلان الإيطالي بنظيره تشيلسي الإنجليزي، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



وتقابل تشيلسي بنظيره في ميلان في 3 مباريات ببطولة دوري الأبطال، حيث فاز النادي الإنجليزي في لقاءين، وتعادل في مباراة دون أن يعرف طعم الخسارة أمام ميلان.



وقد أعلن نادي تشيلسي اللندني عن قائمته النهائية لمواجهة نادي ميلان بإياب دور المجموعات من دوري أبطال اوروبا.



وقد شهدت القائمة غياب كل من المغربي حكيم زياش و الفرنسي نغولو كانتي و ويزلي فوفانا. (أنسامد).



