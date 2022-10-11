Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
رياضة
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

رياضة - متابعات
الليلة.. لقاء ميلان وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا
    (أنسامد) - أكتوبر 11 - روما - يلتقي فريق ميلان الإيطالي بنظيره تشيلسي الإنجليزي، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

    وتقابل تشيلسي بنظيره في ميلان في 3 مباريات ببطولة دوري الأبطال، حيث فاز النادي الإنجليزي في لقاءين، وتعادل في مباراة دون أن يعرف طعم الخسارة أمام ميلان.

    وقد أعلن نادي تشيلسي اللندني عن قائمته النهائية لمواجهة نادي ميلان بإياب دور المجموعات من دوري أبطال اوروبا.

    وقد شهدت القائمة غياب كل من المغربي حكيم زياش و الفرنسي نغولو كانتي و ويزلي فوفانا. (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    إحياء ذكري ضحايا غرق سفينة المهاجرين في لامبيدوزا 2013

    ألبوم الصور