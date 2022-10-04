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اليوم مباراة برشلونة وانتر ميلان في دوري أبطال أوروبا
    (أنسامد) - أكتوبر 4 - روما - تحدث المدرب سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي إنتر ميلان، عن صعوبة مواجهة برشلونة اليوم الثلاثاء، في منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

    وتذكر أيضاً مواجهة بايرن ميونخ الألماني التي أنتهت بفوز الفريق البافاري في الجولة الأولي لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وأوضح سبب هذه الخسارة.

    وقال إنزاجي: "نحن نعرف صعوبة المباراة، لقد خسرنا بالفعل ضد بايرن ميونخ على الرغم من تقديم مباراة جيدة، نحن لم نكن في المباراة في اللحظات الحاسمة، كان علينا الاستفادة بشكل أفضل من الفرص، غداً سيكون سباق معاناة علينا محاصرتهم وضربهم". (أنسامد).

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