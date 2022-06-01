ايطاليا تواجه الأرجنتين اليوم في الفيناليسيما بملعب ويمبلي

(أنسامد) - يونيو 1 - روما - تقام مساء اليوم مباراة Finalissima Conmebol - (الفيناليسيما) بين إيطاليا والأرجنتين على ملعب ويمبلي بلندن.



سيلعب بطل أوروبا إيطاليا أمام بطل أمريكا اللاتينية الأرجنتين.



وصف روبيرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا بأن مباراة الأرجنتين ستكون بمثابة نهاية حقبة لمنتخب إيطاليا، وبداية حقبة جديدة ستتمثل في اللحظة التي سيتم تحويل فيها المنتخب الأزرق إلى فريق شاب.



فاز المنتخب الأزرق ببطولة كأس الأمم الأوروبية 2020 لكنه فشل بشكلٍ مفاجئ في الوصول إلى كأس العالم 2022 وخسر فرصة الحضور في المونديال للنسخة الثانية على التوالي.



ويعتقد مانشيني أن ذلك سيؤدي إلى نهاية مسيرة العديد من اللاعبين الكبار على المستوى الدولي، والاعتماد بشكلٍ أكبر على عناصر شابة ومختلفة.



وقال مانشيني مدرب إيطاليا في مؤتمر صحفي : "ستكون مباراة الغد هي المباراة التي تنهي حقبة، وهذا لايعني أن هناك 15 أو 20 لاعباً سيغادرون، ولكن اعتباراً من يوم الأربعاء سنضم لاعبين شبان ونبدأ في التفكير في المستقبل". (أنسامد).



