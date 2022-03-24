إيطاليا تواجه مقدونيا الشمالية اليوم في تصفيات كأس العالم

(أنسامد) - مارس 24 - روما - تواجه إيطاليا، مساء اليوم، الخميس، منتخب مقدونيا الشمالية، على أرضية ملعب رينزو باربيرا في مدينة باليرمو الإيطالية، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم في قطر.



ومن المقرر أن يواجه الفائز من المباراة بين إيطاليا ومقدونيا الشمالية، الفائز من مباراة البرتغال وتركيا، من أجل اقتناص تذكرة عبور واحدة إلى كأس العالم 2022.



وقال كابتن منتخب إيطاليا، جيورجيو كيليني إن الأزوري لا ينبغي أن يخشى منتخب مقدونيا الشمالية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.



وأوضح، "لا ينبغي أن نخاف، ينبغي أن نلعب بهدوء ولمسة من الكبرياء"، مضيفا، "الفشل في التأهل لكأس العالم، قبل 4 سنوات لا يثقل كاهلنا، ويمكن أن يساعدنا في تجربتنا، أريد إنهاء مسيرتي في الأزوري على أكمل وجه، في كأس العالم". (أنسامد).



