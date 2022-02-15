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الميلان يواصل محاولات التجديد لرفائيل لياو حتى 2026
    (أنسامد) - فبراير 15 - روما - يواصل الميلان العمل على قدم وساق لتجديد عقد رفائيل لياو، حيث سيرتفع راتبه إلى 4 مليون يورو بينما ستكون مدة العقد حتى عام 2026 .

    هذا ويحاول الروسينيري الحصول على موافقة اللاعب والتي من المنتظر أن تتم في الأيام المقبلة، وذلك بسبب ترحيب لياو بالبقاء في الميلان .

    ورفائيل لياو هو لاعب دولي برتغالي يبلغ من العمر 22 عاما، ويلعب في مركز الهجوم بنادي أيه سي ميلان. (أنسامد).

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