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بطولة أوروبا للجليد: الإيطالي دانييل جراسل يخطف الأضواء
    (أنسامد) - يناير 13 - روما - اختطف متذلج الجليد الفني، دانييل جراسل، الأضواء خلال بطولة أوروبا للتزلج الفني على الجليد الأضواء بعد عرض قصير ولكنه إبداعي لاقى إعجاب الجمهور والحكام.

    واستطاع المتذلج الإيطالي، البالغ من العمر 19 عاما أن يفرض اللون الأزرق لإيطاليا، خلال الدورة، التي تعقد في تالين بإستونيا، ويأتي في المرتبة الخامسة، بعد الثلاثي الروسي المتفوق، موزالف وكوندراتيوك وسمينينكو.

    واستطاع جراسل أن يقدم برنامجا قصيرا قويا ومقنعا على الجليد، ومنحه الحكام، 91.75 نقطة، بعد الثلاثء الروسي الذي حصد 99.76 نقطة.

    وأمام المتذلج الإيطالي الجمعة المقبلة لتقديم عرض جديد والزحف بقوة إلى منصة التتويج، ومن المتوقع أن يتفوق على المركز الرابع الذي حققه عام 2020. (أنسامد).

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