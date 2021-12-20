الدوري الإيطالي: نابولي يفوز على ميلان والانتر يتصدر

(أنسامد) - ديسمبر 20 - روما - بعد هزيمتين متتاليتين ورغم الغيابات، نجح نادي نابولي، في الفوز بأهم مباراة له، على ملعب سان سيرو، أمام أيه سي ميلان، بـ 1-صفر، والوصل إلى المركز الثاني برصيد 39 نقطة.



وجاء الهدف مبكرا في الدقيقة الخامسة بواسطة إلماس، بعد أن تفادى دفاع الروسنيري ليضع الكرة في المرمى برأسه.



وكان الميلان عقيمون في الهجوم خلال المباراة، باستثناء الهدف الملغي الذي أحرزه كيسي في الدقيقة 44، والذي ألغى بسبب تسلل جيرو.



وعزز فوز نابولي على الميلان، تصدر الانتر للدوري خلال مرحلة الشتاء الحالية، برصيد 43 نقطة، بينما جاء نابولي في المرتبة الثانية برصيد 39 نقطة، والميلان بنفس عدد النقاط في المركز الثالث.



وحافظ أتالانتا على مكانه في المرتبة الرابعة، وذلك بعد هزيمة ثقيلة أمام روما. (أنسامد).

