كيليني: نعلم أننا أقوياء وسنذهب إلى مونديال قطر

(أنسامد) - نوفمبر 11 - روما - أكد قائد المنتخب الإيطالي، جورجيو كيليني، أن المنتخب الإيطالي قوي، وسيتمكن من تخطي مباراة سويسرا وسيصعد إلى مونديال قطر 2022.



وأوضح كيليني، "أمام سويسرا، إنها مباراة فاصلة واحدة، كل ما يهم هو الوصول إلى الهدف والحصول على التذكرة لكأس العالم، وبعد ذلك سيكون لدينا عام لإعداد أنفسنا بأفضل ما نستطيع".



ولن يشارك كليني في المباراة التي يستضيفها ملعب أولمبيكو في روما، ولكن سيظل إلى جانب زملائه في الفريق.



وقرر قائد الفريق الذهاب إلى روما يوم الجمعة المقبلة، لدعم الأزوري في هذه المباراة الهامة للغاية للوصول إلى كأس العالم 2022.



ويعاني فريق المدرب روبرتو مانشيني من غيابات كثيرة، منها إيموبيلي ولورينزو بيليجريني، وصولا إلى نيكولو زانيولو، مع احتمال عدم مشاركة باريلا رغم تعافيه أمس ومشاركته في التدريب.



ورغم ذلك، يرى كليني أن سويسرا أيضا لديها العديد من الغيابات، بسبب ضغط المباريات على اللاعبين.



وفيما يتعلق بتوقعاته للمباراة يوم الجمعة، يرى كليني أن الفرص متوازنة، لكنه أكد أن المنتخب الإيطالي قوي. (أنسامد).



