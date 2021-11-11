كيليني: نعلم أننا أقوياء وسنذهب إلى مونديال قطر

إيطاليا: إنقاذ 400 مهاجر كانوا على قارب صيد في بوزالو
سادس عملية إنزال في لامبيدوزا
المنفي يرأس وفد ليبيا بمؤتمر باريس الدولي حول ليبيا
الإمارات تدعو إلى العمل المناخي الشامل كفرصة للنمو الاقتصادي
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
تزايد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في إيطاليا .. + 6 ٪ في عام 2021
نابولي-كوفيد-19 .. 50 الف جرعة تطعيم في الصيدليات
فنان الشارع الأمريكي جونون معرض التعبير التجريدي..قصر فارنيزي
أيطاليا-تورينو..معرض الكتاب الدولي
موجة من الطقس السئ تضرب ايطاليا
الممثلة الإيطالية روزيتا سيلينتانو تتظاهر ضد استخدام بيوت الموضة لفراء الحيوانات