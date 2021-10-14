حارس ميلان مايك مينان يجري عملية ناجحة

(أنسامد) - أكتوبر 14 - روما - خضع حارس مرمى، نادي أيه سي ميلان، مايك مينان، لعملية جراحية ناجحة، بعد إصابته في الرابط في الرسع الأيسر.



وتم وضع برغي عن طريق الجلد في الرسغ الأيسر، لضيق الأوعية الدموية.



وسيتبع ذلك تجميده لمدة 6 أسابيع، وبعد ذلك سيخضع لبروتوكول إعادة التأهيل، حتى يعود للملعب في غضون 10 أسابيع.



وتعود الإصابة إلى المباراة الأولى لفريق ميلان في دوري أبطال أوروبا، ضد ليفربول في 15 سبتمبر. وشكلت الإصابة ضربة قوية لنادي الروسونيري الذي يعاني من إصابات عديدة.



ويأتي غياب منيان، في الوقت الذي يخضع حارس المرمى المجاني، أنطونيو ميرانتي، لفحوصات طبية لنادى الميلان. (أنسامد).



