مانشيني: المباراة أمام أيرلندا الشمالية ستكون حساسة للغاية

(أنسامد) - مارس 25 - روما - أكد مدرب المنتخب الإيطالي، روبرتو مانشيني، أن مباراة المنتخب الإيطالي، أمام أيرلندا، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، ستكون "شديدة الحساسية".



ويستضيف المنتخب الإيطالي، نظيره من أيرلندا الشمالية، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى لتصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022.



وأوضح مانشيني في لقاء حصري مع "راي سبورت": " المباراة ستكون حساسة للغاية، لأنها في الجولة الاولى من التصفيات، كما أننا لم نر بعضها منذ شعود عديدة، وأيرلندا الشمالية هي الخصم الاكثر دهاءا".



وشدد مانشيني على ضرورة الانتصار في هذه المباراة الهامة.



من جانب آخر، تطرق مانشيني إلى غياب مهاجم النادي الفرنسي، باريس سان جيرمان، مويس كين، عن مباراة اليوم نافيا الأحاديث بشأن غيابه لأسباب تأديبية، موضحا:" لقد كان متعبا للغاية، وأعتقد أن هذا نتيجة آثار لاحقة لكورونا، وبالاتفاق مع باريس سان جيرمان، اخترنا تجنب المخاطرة". (أنسامد).



