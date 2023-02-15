يوفنتوس يجدد عقد دانيلو الذي ينتهي في يونيو 2024

(أنسامد) - فبراير 15 - روما - أكدت قناة سكاي سبورت بأن نادي يوفنتوس توصل لاتفاق مع المدافع البرازيلي دانيلو لتجديد عقده الحالي الذي ينتهي في يونيو 2024 حتى عام 2025 مع وجود خيار للتمديد لعام إضافي حتى يونيو 2026.



ذكر التقرير بأن يوفنتوس سيُجدد مع مدافع مانشستر سيتي وريال مدريد السابق دون أن يحصل على زيادة في الراتبه، حيث سيبقى راتبه كما هو.



يحصل المدافع البرازيلي القادر على اللعب كظهير أو في مركز قلب الدفاع على 4 ملايين يورو كراتب سنوي لكل موسم في ملعب أليانز.



كان دانيلو قد قال بأنه سيوقع قريبًا على اتفاقية جديدة مع نادي السيدة العجوز، كما اعترف أيضًا بأنه يريد أن يصبح مدربًا في نهاية مسيرته الكروية. (أنسامد).



