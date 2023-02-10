لاعبة كرة الطائرة إيجونو تنتقد العنصرية في إيطاليا

(أنسامد) - فبراير 10 - روما - انتقدت نجمة الكرة الطائرة، باولا إيجونو، العنصرية في إيطاليا، موضحة أن إيطاليا، بلد عنصري، لكن ليس كل شخص سيئا.



وأوضحت إيجونو، في مؤتمر صحفي قبل أن تتولى تقديم المشاركة لمهرجان سانريمو للأغنية، مساء الخميس، "ليس كل شخص عنصريا وليس كل شخص سيئا".



وتابعت، "لكن إذا سألتني إذا كانت هناك عنصرية، فالجواب هو نعم"، مضيفة، "إيطاليا تتحسن على هذا الصعيد ولا أريد أن ألعب دور الضحية".



والعام الماضي، أعلنت اللاعبة من أصول نيجيرية، باولا إيجونو، أنها ستأخذ استراحة من المنتخب الإيطالي بعد تعرضها للعنصرية.



وجاء هذا الإعلان بعد انتشار مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهرها غاضبة، بينما تخبر وكيل أعمالها أن أشخاصا سألوها "كيف يحدث" أنها إيطالية. وأوضحت في الفيديو أنها لعبت لإيطاليا للمرة الأخيرة.



وجاء التقاط الفيديو، بعدما ساعدت إيجونو إيطاليا في الفوز على الولايات المتحدة، بالبرونزية في بطولة العالم، وذلك بعدما خسر المنتخب الأزوري المباراة بعد الهزيمة أمام البرازيل في دور الأربعة. (أنسامد).



