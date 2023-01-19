الإنتر يسحق ميلان ويفوز بكأس السوبر الإيطالي

(أنسامد) - يناير 19 - روما - سحق إنتر ميلان، نادي أيه سي ميلان، -الفائز بالدوري الإيطالي النسخة السابقة-، بـ 3 أهداف مقابل لا شيء، في الرياض، أمس الأربعاء، وحقق كأس السوبر الإيطالي، ليحصد أول ألقابه هذا الموسم.



وأجرى رجال إنزاجي مباراة رائعة، وسيطروا على مجريات المباراة، إذ سجل ديماركو ودزيكو ومارتينيز الأهداف الثلاثة.



ويعد هذا الانتصار هو السابع للإنتر في هذه المنافسة السنوية التي تجمع الفائزين بالكأس الإيطالي والدوري المحلي (سيري أيه).



وكان الأنتر قد حقق بطولة الكأس الإيطالي للموسم الماضي، وهو ما أهله لمواجهة أيه سي ميلان في بطولة السوبر الإيطالي. (أنسامد).



