نابولي الإيطالي يستعد لضم المغربي عز الدين أوناحي

(أنسامد) - يناير 9 - روما - أفادت تقارير إعلامية بأن إدارة نادي نابولي بدأت التحرك لحسم التعاقد مع اللاعب الدولي المغربي عز الدين أوناحي نجم منتخب المغرب ونادي أنجيه الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية في يناير.



وأكد الإعلامي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو أن نابولي قدّم عرضه الأول للتعاقد مع عز الدين أوناحي مقابل 15 مليون يورو مع السماح ببقاء اللاعب في ناديه الحالي أنجيه الفرنسي، حتى نهاية الموسم الجاري.



وأوضح ذات المصدر أن المدير الرياضي لنابولي ديفيد جيونتولي، التقى بممثلي عز الدين أوناحي و نادي أنجيه على هامش المباراة التي خسرها فريقه ضد إنتر ميلان في الدوري الإيطالي.



أوضح دي مارزيو أن إدارة نادي أنجيه الفرنسي سوف تطلب مبلغا أكبر من 15 مليون يورو للتخلي عن عز الدين أوناحي.



أشار إلى أن رغبة لاعب المنتخب المغربي عز الدين أوناحي تتمثل في الموافقة على الانتقال من فرنسا إلى نادي جنوب إيطاليا. (أنسامد).



