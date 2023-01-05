عودة الدوري الإيطالي وأول هزيمة لنادي نابولي

(أنسامد) - يناير 5 - روما - عاد أمس الأربعاء، الدوري الإيطالي مجددا، بعد توقف لكأس العالم، حيث شهد أحد المواجهات القوية التي جمعت متصدر الجدول، نابولي، ونادي انتر ميلان.



ومني نابولي بأول خسارة له في الدوري، بهدف سجله مهاجم الإنتر، إدين دجيكو، في الدقيقة الـ 56 من المباراة.



ويظل نابولي على قمة الدوري بـ 41 نقطة، يليه نادي ميلان بـ 36 نقطة، ثم اليوفنتوس بـ 34 نقطة.



وجاء الإنتر في المرتبة الرابعة بفارق نقطة وحيدة عن يوفنتوس.



وقبل المباراة، عبر مدرب نادي نابولي، سباليتي، عن مخاوفه، في ظل انتشار الشائعات في مدينة نابولي بوجود مؤامرة ضد النادي، بعد اختيار الحكم سوزا، المولود في ميلان، ليكون حكم المباراة.



وأوضح سباليتي، "المباراة ضد الانتر ليس سوى تحدي للفريق، ولكن أيضا للمدينة".



وتابع، "نحن خبراء، ولا نؤمن بأن هناك مؤامرة، لكن ما اسمعه في الغالب من هذه الخطابات في نابولي تعني أنه بالإمكان تحسين نظامنا". (أنسامد).



