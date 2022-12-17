تمديد عقد سفيان أمرابط مع فيورنتينا الإيطالي

(أنسامد) - ديسمبر 17 - روما - أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي تفعيل بند تمديد عقد نجم خط وسط الفريق، الدولي المغربي سفيان أمرابط، حتى عام 2025، وذلك خلال لقاء عقده النادي في استاد فرانتشي مع وسائل الإعلام.



يعتبر أمرابط أحد أبطال المونديال مع منتخب بلاده الذي سيواجه كرواتيا السبت لتحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم المقامة في قطر. وأصبح محط أنظار العديد من الأندية الكبيرة، من ليفربول إلى توتنهام ، ومن برشلونة إلى أتلتيكو مدريد.



لن سيكون من السهل لشركة روكو كوميسو; المالكة للنادي الاحتفاظ بنجم خط الوسط المغربي، ولكن هذه رغبتها في الوقت الحالي اعتمادا على اتفاق ينتهي في عام 2024 مع خيار تلقائي للتجديد لمدة عام آخر.



(أنسامد).



