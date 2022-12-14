ميلان يسعى لتجديد عقد الفرنسي جيرو بعد المونديال

(أنسامد) - ديسمبر 14 - روما - كشفت شبكة "سكاى سبورتس"، أن نادى ميلان يسعى لتوقيع عقد جديد مع نجمه الفرنسي أوليفيه جيرو، بعد نهاية كأس العالم 2022.



وأضافت سكاى، أنه من المقرر عقد اجتماع بين وكلاء جيرو وميلان بعد المونديال لاستكمال الاتفاق على عقد جديد. (أنسامد).



