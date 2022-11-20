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رياضة - الأخبار
الإيطالي دانييلي أورساتو سيدير المباراة الافتتاحية
لكأس العالم 2022
    (أنسامد) - نوفمبر 20 - روما - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، أن الإيطالي دانييلي أورساتو سيدير المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022 بين الدولة المضيفة قطر والإكوادور.

    وتقام المباراة، يوم الأحد، في تمام الساعة 17:00 بالتوقيت الإيطالي، على استاد البيت الجديد في قطر.

    أورساتو، البالغ من العمر 46 عامًا، وهو من مواليد مدينة فيتشنزا في شمال إيطاليا، هو أحد كبار مسؤولي كرة القدم في إيطاليا وأوروبا. (أنسامد).

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