الإيطالي دانييلي أورساتو سيدير المباراة الافتتاحية

الطلاب يتظاهرون ضد حكومة ميلوني في جميع أنحاء إيطاليا
بسبب تغيير اسم وزارة التعليم ليشمل "الجدارة"
اليونيسف : الأطفال في ليبيا يعانون من آثار العنف والنزاعات
الإمارات تشارك في القمة الفرنكوفونية الثامنة عشرة بتونس
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
إيطاليا/كوفيد: عزل المريض 5 أيام حتى مع الأعراض الخفيفة
رفع شعار "صنع في ايطاليا" في صربيا
شرم الشيخ- قمة المناخ:وقفة احتجاجية للمطالبة بالافراج عن الناشط علاء عبد الفتاح
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