توتي : كأس العالم بدون إيطاليا مثل روما بدون الكولوسيوم

(أنسامد) - نوفمبر 18 - روما - أعرب أسطورة كرة القدم الإيطالي فرانشيسكو توتي، عن خيبة أمله لتنظيم نهائيات كأس العالم في قطر بدون مشاركة إيطاليا، مؤكدا، "مشاهدة كأس العالم بدون إيطاليا، يشبه أنك تصل إلى روما ولم تجد الكولوسيوم".



وجاءت تصريحات توتي، على هامش مشاركته في جوائز جلوب سوكر، في دبي، بالإمارات.



وتابع المهاجم الإيطالي، والذي كان على رأس فريق إيطاليا الفائز بكأس العالم 2006، "حقيقة، هذا وضع غير مألوف، لأن إيطاليا تشكل جزءا من نخبة الكرة العالمية، وكذلك بالنسبة للمشجعين، فهذا أمر سلبي، لكن هذا هو الوضع، ويجب أن يؤخذ في الاتجاه الصحيح.



وحول توقعه بالفائز بهذه النسخة من كأس العالم، بين توتي، "كأس العالم في الخريف يمثل عاملا غير معروف، ولهذا السبب، حتى لو كان المرشحون المعتادون هم الأرجنتين والبرازيل وفرنسا، ثم إسبانيا وألمانيا، فأنت لا تعرف كيف يصل اللاعبون بمستوياتهم الفردية في قطر". (أنسامد).



