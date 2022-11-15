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رياضة - الأخبار
دي ماريا: مونديال قطر هو الأخير لي في مسيرتي
    (أنسامد) - نوفمبر 15 - روما - أعلن الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، مهاجم يوفنتوس، أن مونديال قطر 2022، هو المونديال الأخير الذي سيشارك فيه مع منتخب الأرجنتين.

    وقال دي ماريا: "كأس العالم 2022 سيكون الأخير لي مع منتخب بلادي، أخبرني سكالوني وميسي بأن هذا القرار بيد المدرب وليس بيدي".

    وأكمل: "لكني أعلم أني أبلغ من العمر 34 عاماً وأنا أعلم بأنه المونديال الأخير لي في مسيرتي". (أنسامد).

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