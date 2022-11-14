إصابة نجم انتر ميلان دينزل دومفريس قد تبعده عن كأس العالم

(أنسامد) - نوفمبر 14 - روما - تلقى نجم فريق إنتر ميلان، دينزل دومفريس، إصابة مع فريقه في المباراة الأخيرة قبل فترة التوقف الدولي من أجل بطولة كأس العالم 2022، والتي ستنطلق في قطر بعد أسبوع واحد فقط.



وتعرض اللاعب الهولندي الدولي للإصابة في الشوط الثاني من مباراة فريقه ضد أتالانتا في بيرجامو، عصر اليوم الأحد، وبالتحديد بعد مرور نحو 70 دقيقة من زمن اللقاء.



ويبدو أن الإصابة ضربت اللاعب في الركبة، والمشكلة أنها جاءت قبل أيام قليلة من انطلاق المونديال، لتثير الشكوك حول تواجده مع كتيبة الطواحين البرتقالية.



ومن المنتظر أن يخضع دومفريس لفحوصات طبية على ركبته خلال الساعات القليلة القادمة للوقوف على حجم الإصابة بشكل دقيق وتحديد مدة غيابه الممكنة عن الملاعب. (أنسامد).



