إصابة نجم انتر ميلان دينزل دومفريس قد تبعده عن كأس العالم

توتر بين إيطاليا وفرنسا بشأن استقبال سفينة إنقاذ مهاجرين
ليبيا : المنقوش تشارك في منتدى حوارات المتوسط بروما
شنايدر إلكتريك: كوب27 و28 فرصة لتسريع جهود تعزيز الاستدامة
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
ايطاليا:اكتشاف 24 قطعة نقود معدنية تحت الماء في كاسكيانو و رياكي
شرم الشيخ- قمة المناخ:وقفة احتجاجية للمطالبة بالافراج عن الناشط علاء عبد الفتاح
ايطاليا..هالووين
مازيراتي ام سي 20 سيللو
إيطاليا-اكواليزر 3 .. دينزل واشنطن على ساحل أمالفي
130 لقطة لروبرت دويسنو ، أحد أشهر المصورين في العالم ،تعرض حتى 14 فبراير 2023 بالمركز الإيطالي للتصوير في تورينو