ميلان يستعد لتجديد عقد جيرو

(أنسامد) - نوفمبر 7 - روما - ذكرت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالي أن نادي ميلان يسعى للإبقاء على النجم الفرنسي أوليفيه جيرو، مهاجم الفريق، واستمراره مع الفريق بالفترة القادمة.



وأفادت الصحيفة بأن الفريق الإيطالي مستعد لتجديد عقد المهاجم الفرنسي، حيث يسعى ميلان إلى دخول محادثات خلال الأسابيع القليلة لقادمة لتمديد عقد صاحب الـ 36 عاماً حتى 2024. (أنسامد).



