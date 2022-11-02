هزيمة نابولي امام ليفربول

(أنسامد) - نوفمبر 2 - روما - أستطاع نادي ليفربول الإنجليزي إيقاف قطار نادي نابولي الإيطالي المستمر منذ بداية الموسم القوية، بعد أن فاز مساء أمس بنتيجة 2-0 في ختام مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



وتعرض نابولي إلى أُمسية محبطة في الآنفيلد، وعلى الرغم من الشخصية القوية والجودة الرائعة منذ بداية الموسم مازال يعاني نابولي من هشاشة ببعض المراكز التي يجب معالجتها.



واستطاع نابولي الصمود حتى الدقيقة 85، حينما أحرز مهاجم ليفربول، محمد صلاح الهدف الأول، قبل أن يضيف داروين نونيز الهدف الثاني في الدقيقة 98.



ورغم الهزيمة، يظل نابولي متصدر المجموعة، بفارق الأهداف والفوز في المواجهات على ليفربول، ليصعد الفريقين إلى دور الـ 16 من دوري الأبطال. (أنسامد).



