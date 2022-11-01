يوفنتوس يفكر في الاستغناء عن مانويل لوكاتيلي

(أنسامد) - نوفمبر 1 - روما - كشفت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية موقف نادي يوفنتوس الإيطالي من الإبقاء على النجم مانويل لوكاتيلي، لاعب خط وسط السيدة العجوز، بالموسم القادم.



وأفادت الصحيفة بأن يوفنتوس يسعى للاستغناء عن خدمات اللاعب الإيطالي خلال الأسابيع القليلة القادمة، حيث يسعى اليوفي إلى بيع صاحب الـ 24 عاماً مقابل 35 مليون يورو فقط. (أنسامد).



