يوفنتوس يفكر في الاستغناء عن مانويل لوكاتيلي

ميلوني: الحكومة في سباق مع الزمن لعرض مشروع الميزانية
ليبيا : إتفاق بين "إيني" والمؤسسة الوطنية للنفط
للبدء في عملية الحفر في المنطقة سي بالبحر المتوسط
دبي تتصدّر مجدّداً مدن العالم في جذب الاستثمار الأجنبي
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
أوشن فايكنج تنقذ 73 مهاجراً بينهم امرأة وعدة أطفال
مازيراتي ام سي 20 سيللو
إيطاليا-اكواليزر 3 .. دينزل واشنطن على ساحل أمالفي
130 لقطة لروبرت دويسنو ، أحد أشهر المصورين في العالم ،تعرض حتى 14 فبراير 2023 بالمركز الإيطالي للتصوير في تورينو
معرض في أوربينو لتخليد مولد فيديريكو دا مونتيفيلترو
لمبورجيني افينديتور الجديدة