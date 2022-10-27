تأهل ليفربول وبورتو وإنتر للدورالثاني بدوري أبطال أوروبا

(أنسامد) - أكتوبر 27 - روما - لحقت فرق ليفربول وانتر ميلان وبورتو بقافلة المتأهلين إلى الدور الثاني (دور الـ16) لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم من خلال مباريات الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات.



وحسم انتر ميلان تأهله من المجموعة الثالثة بفوز كبير 4-0 على فيكتوريا بلزن التشيكي اليوم ليطيح ببرشلونة من البطولة حتى قبل بدء مباراة برشلونة مع ضيفه بايرن ميونخ والتي انتهت بفوز الأخير 3-0.



وبذلك، يرافق الانتر فريق بايرن إلى الدور الثاني حيث ضمن بايرن التأهل قبل مباريات هذه الجولة، وينتقل برشلونة للعب في مسابقة الدوري الأوروبي بعدما ضمن المركز الثالث في المجموعة.



وفي المجموعة الأولى، تغلب ليفربول على مضيفه أياكس 3-0 ليرافق نابولي إلى الدور الثاني.



وكان نابولي، الذي حقق الفوز 3-0 على رينجرز الاسكتلندي اليوم أيضا، ضمن التأهل للدور الثاني قبل مباريات هذه الجولة.



وفي المجموعة الثانية، حسم بورتو تأهله برفقة كلوب بروج إثر فوزه الكبير 4-0 على مضيفه كلوب بروج وتعادل أتلتيكو مدريد مع باير ليفركوزن 2-2. وكان كلوب بروج حسم تأهله قبل مباريات هذه الجولة أيضا.



ولا يزال الصراع قائما على بطاقتي التأهل في المجموعة الرابعة بعد تعادل توتنهام مع سبورتنج لشبونة 1-1 وفوز إنتراخت فرانكفورت على مارسيليا 2-1، لتحسم الجولة الأخيرة في هذه المجموعة السباق على بطاقتي التأهل للدور الثاني. (أنسامد).



