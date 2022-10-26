أيه سي ميلان الإيطالي يحقق فوزاً تاريخياً علي دينامو زغرب

(أنسامد) - أكتوبر 26 - روما - حقق فريق أيه سي ميلان الإيطالي فوزاً كبيراً وثقيلاً على دينامو زغرب الكرواتي بأربعة أهدافٍ دون رد، وذلك في خامس جولات دور المجموعات لمُسابقة دوري أبطال أوروبا.



كان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب زغرب قد بدأ عن طريق ماتيو جابيا في الدقيقة 39، وسجل رافاييل لياو الهدف الثاني في الدقيقة 49، وأوليفيه جيرو سجل الثالث في الدقيقة 59 من ركلة جزاء، وأكمل روبرت ليوبيسيتش الرابعة بهدفٍ في مرمى فريقه في الدقيقة 69.



وتُعد مُباراة اليوم هي رابع مُباراة يتمكن ميلان من تسجيل أربعة أهداف خارج أرضه في تاريخ مُشاركاته بدوري الأبطال.



وأصبح ميلان قاب قوسين أو أدنى من التأهل لدور الـ 16 من المُسابقة الأوروبية، ويكفيه الفوز على سالزبورج في الجولة الأخيرة للمجموعة على أرض سان سيرو لضمان التأهل. (أنسامد).



