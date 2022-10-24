يوفنتوس يأمل في عودة نجمه قبل انطلاق كأس العالم

البابا فرنسيس : أتابع بقلق حالة الصراع المستمرة في إثيوبيا
ليبيا: باتيلي يلتقى أعضاء لجنة (5+5) عن المنطقة الغربية
الإمارات والأردن يوقعان مذكرة تفاهم في التنمية الاجتماعية
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
إيطاليا تستهلك 37 بالمائة فقط من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة
إيطاليا-اكواليزر 3 .. دينزل واشنطن على ساحل أمالفي
130 لقطة لروبرت دويسنو ، أحد أشهر المصورين في العالم ،تعرض حتى 14 فبراير 2023 بالمركز الإيطالي للتصوير في تورينو
معرض في أوربينو لتخليد مولد فيديريكو دا مونتيفيلترو
لمبورجيني افينديتور الجديدة
إيطاليا: مسيرات الجمعة في 70 مدينة إيطالية من أجل التغير المناخي