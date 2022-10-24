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يوفنتوس يأمل في عودة نجمه قبل انطلاق كأس العالم
    (أنسامد) - أكتوبر 24 - روما - -يأمل يوفنتوس في عودة نجم وسط الفريق، الأرجنتيني لياندرو باريديس، لمواجهة لاتسيو أو فيرونا قبل فترة التوقف وفقاً لصحيفة توتو سبورت الإيطالية.

    وأصيب باريديس في مباراة إمبولي، وسيغيب عن اليوفي لمدة أسبوعين وقد لا يلحق ببداية كأس العالم ولكن يوفنتوس يأمل في عودته قبل انطلاق المونديال. (أنسامد).

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