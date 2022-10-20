يوفنتوس يستبدل أليكس ساندرو بألفونسو بيدرازا

(أنسامد) - أكتوبر 20 - روما - ذكرت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن نادي يوفنتوس وجد بديلاً لأليكس ساندرو، مدافع اليوفي، الذي سينتهي عقده مع السيدة العجوز بنهاية الموسم الجاري.



ويهتم يوفنتوس بالتعاقد مع ألفونسو بيدرازا، نجم فياريال، المتعدد الاستخدامات لتعويض رحيل ساندرو، وتبلغ قيمته حوالي 25 مليون يورو، ولكن إنتر ميلان يدخل مع السيدة العجوز في سباق التعاقد معه.



وشارك اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً في 9 مباريات من تسع جولات في الدوري الإسباني من الموسم الجديد، وقدم خلالها تمريرة حاسمة واحدة. (أنسامد).



