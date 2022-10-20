يوفنتوس يستبدل أليكس ساندرو بألفونسو بيدرازا

الرئيس الإيطالي يشكر دراجي علي جهود حكومته
موقع ديكود 39 الإيطالي : روما أول شريك تجاري لليبيا
دبي تستضيف معرض عالم القهوة "وورلد أوف كوفي" يناير القادم
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
إيطاليا تستهلك 37 بالمائة فقط من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة
إيطاليا-اكواليزر 3 .. دينزل واشنطن على ساحل أمالفي
130 لقطة لروبرت دويسنو ، أحد أشهر المصورين في العالم ،تعرض حتى 14 فبراير 2023 بالمركز الإيطالي للتصوير في تورينو
معرض في أوربينو لتخليد مولد فيديريكو دا مونتيفيلترو
لمبورجيني افينديتور الجديدة
إيطاليا: مسيرات الجمعة في 70 مدينة إيطالية من أجل التغير المناخي