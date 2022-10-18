يوفنتوس وميلان يتنافسان على ضم لاعب وسط أتلتيكو مدريد

(أنسامد) - أكتوبر 18 - روما - يتسابق ناديي يوفنتوس الإيطالي وغريمه ميلان على التعاقد مع رودريغو دي بول لاعب وسط نادي أتلتيكو مدريد في الفترة المقبلة.



وخرج دي بول من حسابات مواطنه دييغو سيميوني مدرب الروخي بلانكوس حيث لا يشارك كثيرًا في المباريات.



ويرغب ناديي يوفنتوس وميلان في استغلال وضعية اللاعب والتعاقد معه خاصًة وأنه يمتلك مسيرة رائعة بالملاعب الإيطالية بصفوف نادي أودينيزي. (أنسامد).



