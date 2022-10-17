ميلان يفوز علي فيرونا في الدوري الإيطالي

(أنسامد) - أكتوبر 17 - روما - خطف ميلان فوزاً مثيراً مساء يوم الأحد من فيرونا العنيد ضمن فعاليات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.



واستضاف فيرونا على ملعبه الصعب "بينتيجودي" منافسه ميلان، وتمكن الروسونيري من تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف ليواصل مطاردة المتصدر نابولي.



واجتاز فريق ميلان محنته الأوروبية بعد الخسارة أمام تشيلسي الإنجليزي بثلاثية نظيفة في الجولة الرابعة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا بالفوز على فيرونا.



وتمكن ميلان من تسجيل هدف التقدم مبكراً بالدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول عن طريق فيلوسو بالخطأ في مرماه.



ولكن سرعان ما تدارك فيرونا الموقف بتسجيل جونتر هدف التعادل بالدقيقة 19 بصناعة ديباولي لتعود المباراة من نقطة الصفر من جديد.



وفي ظل شعور الجميع بانتهاء المباراة بنفس النتيجة، قام الموهبة الإيطالية الرائعة ساندرو تونالي من تسجيل هدف الروسونيري الثاني بالدقيقة 81 بصناعة النجم أنتي ريبيتس، لينتهي اللقاء بفوز الروسونيري بهدفين مقابل هدف.



بهذه النتيجة يرتفع رصيد ميلان للنقطة 23 في المركز الثالث، بينما توقف رصيد فيرونا عند النقطة الخامسة بالمركز الثامن عشر.



ومن جانبه عبر ستيفانو بيولي، مُدرب ميلان، عن سعادته بفوز فريقه الصعب على هيلاس فيرونا بهدفين لهدفٍ، وذلك في إطار مُنافسات الدوري الإيطالي.



قال بيولي، في تصريحات نقلها موقع فوتبول إيطاليا، :"أحب ما يقوله اللاعبون، نحن بحاجة أن نكون تنافسيين من أجل مراكز القمة، هذا يعني الفوز بكثير من المُباريات، وحصد الكثير من النقاط في كل ملعب". (أنسامد).



