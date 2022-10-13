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دوري الأبطال: إنتر ميلان يختطف تعادل ثمين على ملعب برشلونة
    (أنسامد) - أكتوبر 13 - روما - زاد برشلونة الإسباني من تعقيد وضعيته في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا، بعدما تعادل مع ضيفه إنتر ميلان الإيطالي بثلاثية لكل فريق في لقاء طغى عليه طابع الاثارة بين الفريقين، مساء الأربعاء، في ملعب سبوتيفاي كامب نو.

    البارسا كان المبادر بالتسجيل بهدف حمل توقيع الفرنسي عثمان ديمبلي، في الدقيقة 40، بصناعة سيرجي روبيرتو، لكن إنتر ميلان دخل الشوط الثاني بقوة ونجح في تقليص الفارق عبر نيكولو باريلا في الدقيقة 50.

    وخطف لاوتارو مارتينيز هدف التقدم للإنتر في الدقيقة 63، قبل أن يعادل روبرت ليفاندوفسكي النتيجة للبارسا بهدف في الدقيقة 82، وفي الوقت الذي كان يسعى فيه البارسا لتسجيل هدف الفوز، استقبل هدفاً ثالثاً بتوقيع روبن جوسينس في الدقيقة 89.

    وفي الدقيقة 92، وقع ليفاندوفسكي على هدفه الثاني والثالث لفريقه، ليعادل النتيجة ويحافظ على آمال فريقه للتأهل، حتى ولو كانت ضئيلة.

    (أنسامد).

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